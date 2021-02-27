Экс-форвард сборной Франции Жиньяк продлил контракт с «Тигресом»
Бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк на своей странице в «Твиттере» объявил о продлении контракта с мексиканским клубом «Тигрес». Новое соглашение 35-летнего футболиста с клубом рассчитано ещё на три года.
Жиньяк выступает за «Тигрес» с лета 2015 года. В составе мексиканского клуба французский форвард принял участие в 250 матчах и забил 147 голов. В составе «Тигреса» Жиньяк — чемпион Мексики (2015, 2016, 2017, 2019). Ранее Жиньяк играл за «Марсель», «Тулузу» и «Лорьян».
С 2009 по 2016 года форвард вызывался в сборную Франции. В составе национальной команды принял участие в 36 матчах и забил 7 голов. В составе сборной Франции Жиньяк — серебряный призёр чемпионата Европы 2016 года.
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