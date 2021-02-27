Бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов: подозрительных матчей в лиге стало меньше

Бывший президент ФНЛ Игорь Ефремов подвел главные итоги работы на этом посту.



«В первые два года работы моё утро перед туром начиналось с новостей, что на такой-то матч ставки не принимаются, на другой ставки не принимаются. Было сложно. Зато в последние лет 5-6 такие темы вообще не поднимались. Не говорю, что это моя заслуга, но работа была проведена, а подозрительных матчей стало меньше.



Раньше в ФНЛ, по большому счету, футбол был неинтересный. Всё было из-за календаря. Допустим, команда из Москвы летит на пять дней на Дальний Восток, то на четвертый день у них происходит акклиматизация. Благодаря простому решению поменять календарь футбол стал интереснее. И футболисты стали появляться, и команды хорошие", — цитирует Ефремова «Матч ТВ».



Об отставке Ефремова с поста президента ФНЛ стало известно 7 декабря. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.

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