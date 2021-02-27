Гвардиола: Мойес живёт, как Будда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Вест Хэм Юнайтед» Дэвиде Мойесе.
«Восхищаюсь такими людьми, как Дэвид Мойес и Рой Ходжсон. У них невероятно продолжительная карьера. Хотел бы, чтобы и у меня была столь продолжительная карьера и сохранялось такое желание выполнять свою работу. Сезон говорит сам за себя. У Дэвида большой опыт. Мечтаю однажды обрести такой же покой. Он живёт, как Будда. В хорошие и плохие моменты спокоен», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
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