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Гвардиола: Мойес живёт, как Будда

Гвардиола: Мойес живёт, как Будда
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Вест Хэм Юнайтед» Дэвиде Мойесе.

«Восхищаюсь такими людьми, как Дэвид Мойес и Рой Ходжсон. У них невероятно продолжительная карьера. Хотел бы, чтобы и у меня была столь продолжительная карьера и сохранялось такое желание выполнять свою работу. Сезон говорит сам за себя. У Дэвида большой опыт. Мечтаю однажды обрести такой же покой. Он живёт, как Будда. В хорошие и плохие моменты спокоен», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится сегодня, 27 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

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