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Велозу: нет сомнений, что Роналду станет лучшим бомбардиром в истории футбола

Велозу: нет сомнений, что Роналду станет лучшим бомбардиром в истории футбола
Футбол / Италия 0
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Португальский полузащитник «Вероны» Мигел Велозу высказал мнение, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром в истории футбола.

У меня нет никаких сомнений, что Роналду станет лучшим бомбардиром в истории футбола. Он точно добьется успеха, второго такого больше не будет. Мбаппе и Холанд сильны и молоды, но сначала им нужно забраться на вершину, а затем и удержаться там. Им будет нелегко добиться такой стабильности, как у Криштиану. Роналду — легенда, он как Майкл Джордан. Желаю ему выиграть Лигу чемпионов вместе с «Ювентусом», пусть и кажется, что в этом сезоне это будет сложно сделать», — цитирует Велозу Tuttomercatoweb.

В сезоне-2020/2021 Криштиану провёл в составе «старой синьоры» 28 матчей, забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего португальца в € 60 млн.

«Ювентус» набрал в 22 матчах 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Первое место занимает «Интер» (53), второе — «Милан» (49).

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