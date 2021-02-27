«Оренбург» проиграл «Факелу» в домашнем матче ФНЛ

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Факела» Андрей Разборов. На 31-й минуте форвард «Оренбурга» Андрей Козлов сравнял счёт. Во втором тайме, на 57-й минуте, победный гол забил хавбек воронежской команды Олег Дмитриев.

«Факел» набрал 31 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Оренбург» (54) — на 3-м месте.

В другом матче 27-го тура ФНЛ «Енисей» принимал астраханский «Волгарь». Встреча, прошедшая на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске, завершилась победой гостей со счётом 4:1.