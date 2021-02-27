Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» проиграл «Факелу» в домашнем матче ФНЛ

«Оренбург» проиграл «Факелу» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 17-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Факела» Андрей Разборов. На 31-й минуте форвард «Оренбурга» Андрей Козлов сравнял счёт. Во втором тайме, на 57-й минуте, победный гол забил хавбек воронежской команды Олег Дмитриев.

«Факел» набрал 31 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Оренбург» (54) — на 3-м месте.

В другом матче 27-го тура ФНЛ «Енисей» принимал астраханский «Волгарь». Встреча, прошедшая на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
27 февраля 2021, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Разборов – 17'   1:1 Козлов – 31'   1:2 Дмитриев – 57'
Удаления: Сиваков – 90' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
27 февраля 2021, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 4
Волгарь
Астрахань
0:1 Локтионов – 5'   0:2 Погосов – 36'   0:3 Юсупов – 56'   1:3 Лескано – 62'   1:4 Агаларов – 73'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021