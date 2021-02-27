«Манчестер Юнайтед» не против расстаться с Давидом де Хеа и Антони Марсьялем

«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть возможность продажи вратаря Давида де Хеа и нападающего Антони Марсьяля в летнее трансферное окно.



По сообщению Eurosport, руководство манкунианцев в конце сезона примет решение о дальнейшем сотрудничестве с испанским голкипером, учитываят, что положением в команде недоволен другой страж ворот, Дин Хендерсон. 23-летнего англичанина беспокоит малое количество игрового времени, и он подумывает об уходе из «МЮ», чего очень не хочется руководителям «красных дьяволов», так как они считают, что именно Хендерсон в перспективе должен стать основным голкипером.



Претендентом на испанца может стать «ПСЖ», однако парижанам также интересны Уго Льорис из «Тоттенхэм Хотспур» и Джанлуиджи Доннарумма из «Милана».



Боссы «Манчестер Юнайтед» также рассматривают возможность продажи Антони Марсьяля. Деньги с его возможной продажи должны пойти на покупку вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.



В этом сезоне Давид де Хеа отыграл 23 матча в АПЛ, и в 9 из них оставил ворота на замке. Антони Марсьяль в чемпионате Англии сезона-2020/2021 провёл 20 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

«Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия» проявляют интерес к вратарю «Манчестер Юнайтед»