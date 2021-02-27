«Зенит» — «Ростов»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.



«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.



Запасные: Лунёв, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Крапухин, Шамкин.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.



Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Мухин, Павловец, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Гигович, Обухов, Турищев, Саплинов.