«Зенит» — «Ростов»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
Запасные: Лунёв, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Сазонов, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Крапухин, Шамкин.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Норманн, Алмквист, Полоз, Соу.
Запасные: Рудаков, Терентьев, Рукас, Мухин, Павловец, Алеесами, Байрамян, Тугарев, Гигович, Обухов, Турищев, Саплинов.
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