«Ахмат» разгромил «Тамбов» в выездном матче молодёжного первенства России

В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «СТЦ Тамбов» в Тамбове и завершилась победой гостей со счётом 5:2.



Голы за грозненский «Ахмат» забили Ислам Альсултанов, Асхаб Чунчуров и Лечи Садулаев, оформивший хет-трик в этой встрече. За «Тамбов» забили Алексей Попов, успешно реализовавший пенальти, и Илья Яшин.



Грозненский «Ахмат» набрал 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Тамбов» (14) — на 7-м месте. Лидером группы А является «Краснодар» (35).



В другом матче тура молодёжного первенства страны УОР №5 принимал «Урал». Встреча, прошедшая на стадионе «Мастер-Сатурн» в Егорьевске, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.