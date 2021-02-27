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«Ахмат» разгромил «Тамбов» в выездном матче молодёжного первенства России

«Ахмат» разгромил «Тамбов» в выездном матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «СТЦ Тамбов» в Тамбове и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Голы за грозненский «Ахмат» забили Ислам Альсултанов, Асхаб Чунчуров и Лечи Садулаев, оформивший хет-трик в этой встрече. За «Тамбов» забили Алексей Попов, успешно реализовавший пенальти, и Илья Яшин.

Грозненский «Ахмат» набрал 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Тамбов» (14) — на 7-м месте. Лидером группы А является «Краснодар» (35).

В другом матче тура молодёжного первенства страны УОР №5 принимал «Урал». Встреча, прошедшая на стадионе «Мастер-Сатурн» в Егорьевске, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Россия - Молодёжное первенство. 15-й тур
27 февраля 2021, суббота. 13:00 МСК
Тамбов-мол.
Тамбов
Окончен
2 : 5
Ахмат-мол.
Грозный
0:1 Садулаев – 1'   0:2 Садулаев – 4'   0:3 Альсултанов – 26' (пен)   0:4 Чунчуров – 30'   0:5 Садулаев – 50'   1:5 Попов – 83' (пен)   2:5 Яшин – 85'
Удаления: нет / Хинтба – 61'
Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
27 февраля 2021, суббота. 13:00 МСК
УОР №5
Егорьевск
Окончен
2 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Галимзянов – 82'   2:0 Мотовилов – 90'
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