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«Химки» победили «Уфу» и продлили серию без поражений в РПЛ до семи матчей

«Химки» победили «Уфу» и продлили серию без поражений в РПЛ до семи матчей
Футбол / РПЛ 0

«Химки» обыграли «Уфу» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга.

На 49-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Мохамед Конате, воспользовавшись передачей полузащитника Ильи Кухарчука. На 62-й минуте преимущество укрепил полузащитник Денис Глушаков. На 74-й минуте Илья Кухарчук получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 94-й минуте окончательный счёт установил полузащитник «Уфы» Владислав Камилов.

«Химки» набрали 28 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (13) – на 15-м.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
27 февраля 2021, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Конате – 49'   2:0 Глушаков – 62'   2:1 Камилов – 90+4'
Удаления: Кухарчук – 74' / нет
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