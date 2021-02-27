«Химки» победили «Уфу» и продлили серию без поражений в РПЛ до семи матчей
«Химки» обыграли «Уфу» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга.
На 49-й минуте счёт открыл нападающий «Химок» Мохамед Конате, воспользовавшись передачей полузащитника Ильи Кухарчука. На 62-й минуте преимущество укрепил полузащитник Денис Глушаков. На 74-й минуте Илья Кухарчук получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 94-й минуте окончательный счёт установил полузащитник «Уфы» Владислав Камилов.
«Химки» набрали 28 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (13) – на 15-м.
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