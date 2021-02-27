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Магуайр: «МЮ» надеется испортить статистику Томаса Тухеля после его прихода в «Челси»

Магуайр: «МЮ» надеется испортить статистику Томаса Тухеля после его прихода в «Челси»
Футбол / Англия 0
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ с «Челси».

«Очевидно, что матч с „Челси“ будет очень сложной встречей для нас, но в прошлом году мы смогли уверенно обыграть их на „Стэмфорд Бридж“ со счётом 2:0. Завтра мы будем стараться, чтобы сделать это снова.

Футболисты синих после прихода Томаса Тухеля очень хорошо держат свою позицию, отлично обороняются и не пропускают много голов, показав хорошую серию после назначения немца. Мы надеемся испортить им статистику.

Они отлично отреагировали на смену главного тренера. В их команде собраны невероятные футболисты с неординарными талантами. Ко всему прочему, летом они потратили уйму денег на трансферы и теперь желают бороться за самые высокие места. Но в первую очередь „МЮ“ должен отталкиваться от собственных возможностей, не засматриваясь на соперника.

Мы начнём матч с уверенностью и абсолютной верой в то, что по итогу мы способны получить важнейшие три очка», — приводит слова капитана манкунианцев Sky Sports.

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 19:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (43) — на 5-м месте.

Фердинанд считает, что Магуайр должен уступить место в сборной Англии защитнику «Эвертона»
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