Магуайр: «МЮ» надеется испортить статистику Томаса Тухеля после его прихода в «Челси»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ с «Челси».
«Очевидно, что матч с „Челси“ будет очень сложной встречей для нас, но в прошлом году мы смогли уверенно обыграть их на „Стэмфорд Бридж“ со счётом 2:0. Завтра мы будем стараться, чтобы сделать это снова.
Футболисты синих после прихода Томаса Тухеля очень хорошо держат свою позицию, отлично обороняются и не пропускают много голов, показав хорошую серию после назначения немца. Мы надеемся испортить им статистику.
Они отлично отреагировали на смену главного тренера. В их команде собраны невероятные футболисты с неординарными талантами. Ко всему прочему, летом они потратили уйму денег на трансферы и теперь желают бороться за самые высокие места. Но в первую очередь „МЮ“ должен отталкиваться от собственных возможностей, не засматриваясь на соперника.
Мы начнём матч с уверенностью и абсолютной верой в то, что по итогу мы способны получить важнейшие три очка», — приводит слова капитана манкунианцев Sky Sports.
Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 19:30 мск.
«Манчестер Юнайтед» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (43) — на 5-м месте.
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