«Локомотив» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Локомотив» — ЦСКА. Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.
Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в тунирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.
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