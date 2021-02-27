«Локомотив» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Локомотив» — ЦСКА. Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в тунирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.