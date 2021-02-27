«Сочи» — «Арсенал» Т: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Сочи» — «Арсенал» Т. Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Арсенал» Т на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Арсенал» Т.



«Сочи» в 19 встречах набрал 33 очка и занимает 4-е место в тунирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал» (14) — на 14-м месте.