Рахимов: в матче с «Химками» судья свистел при каждом столкновении

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2).

«Почему начало второго тайма было плохим? Понятно было, что в таком матче на тяжёлом поле команде, которая пропустит первой, будет сложно отыгрываться. Мы пропустили в простой ситуации, и меня удивило, что мы не были готовы к этому. После этого долго приходили в себя и пропустили второй гол. В любом случае, такое будет происходить, реагировать нужно по-другому. Не должно быть хаоса, нельзя терять дисциплину. У нас это произошло. Ребята старались, создавали моменты, но, к сожалению, забить раньше не удалось. Отсюда поражение. Надо разбираться с ошибками и реакцией на пропущенные голы.



Мне кажется, после первого гола было слишком много свистков. Можно было давать бороться, но при каждом столкновении судья свистел. Удивило, почему всего четыре минуты добавили. По времени, что мне говорили со скамейки, в общей сложности должно было быть семь-восемь минут», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.