Пранделли: Кокорин в полном порядке, очень хорошо тренируется

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал форму российского нападающего клуба Александра Кокорина.



«Он очень хорошо тренируется. Мышечная проблема решена, за последние 10 дней он значительно прибавил. Не знаю, сколько минут он готов провести на поле, но Кокорин готов к игре. Физически он в полном порядке. Он также привыкает к одноклубникам», – цитирует Пранделли Fiorentina.it.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.

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