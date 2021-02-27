Тренер «Химок»: радует, как ребята отреагировали на поражение в матче с «Крыльями Советов»

Тренер «Химок» Валерий Климов прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).



«Знали, что «Уфа» бьётся за выживание, игра была за шесть очков. Сложилась довольно напряжённая игра. Доволен, что выиграли. Победа по делу. Почему не было замен после второго гола, несмотря на обилие карточек? Мы обсуждали эту проблему. Карточки получили ещё в первом тайме. Думали-думали, но менять всех не могли. Так получилось, что случилось удаление. Но ничего, среагировали нормально, матч довели до победы.



Мы с Черевченко обговорили, как будет проходить матч, поэтому знали, как вести себя по ситуации. Общались в перерыве и связь держали. Сказалось ли качество газона? Для этого времени года поле хорошее, но не такое, как летом. В комбинационный футбол было играть тяжело, мяч скакал. Санкций к Кухарчуку за удаление, думаю, не будет. Боролся, играл, отдал голевой пас. Игровой момент, бывает.



Готовы ли побороться за еврокубки? Мы боремся в каждом матче. Радует, как ребята отреагировали на поражение от «Крыльев Советов» в Кубке России. Показали характер, будем сражаться, в каждом матче настраиваемся на победу. А в конце сезона посмотрим, как всё сложится», — передаёт слова Климова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.