Рахимов: с Уруновым нужно говорить, чтобы он дисциплинированно выполнял свои обязанности

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов высказался об игроках уфимской команды после матча 20-го тура чемпионата России с «Химками» (1:2).

«Олег Иванов получил травму на сборах. До сих пор восстанавливается. Надеемся, в ближайшее время вернётся в основную группу. Почему Урунов не вышел в основе? Потому что было видно, что он ещё не знает, что мы делаем и что отрабатываем. Во втором тайме он достаточно сильно сыграл индивидуально, но в многие эпизоды он трактовал, исходя из того, что нужно ему, а не команде. Это нормально. Почувствовал игру, выйдя во втором тайме. Но с ним нужно говорить, чтобы он играл все 90 минут и дисциплинированно выполнял свои обязанности.

Что с реализацией? Плохо с реализацией. Если не будем забивать, будут проблемы. Моменты нужно реализовывать. В первом тайме были ситуации, когда нужно было забивать. Что касается замен, их нужно делать, когда хочешь усилить игру. На скамейке оставались три защитника, было бы неправильно менять защитников на защитников. А атакующие игроки вышли на поле.



Насколько важен кубковый матч с «Уралом» или важнее чемпионат? У нас не такой длинный состав и «скамейка», поэтому и к Кубку нужно готовиться. Три-четыре дня — достаточно времени, чтобы восстановиться", — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.