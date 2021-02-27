«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и одержал 14-ю победу подряд в АПЛ

В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился стартовый матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 30-й минуте матча — навес полузащитника хозяев Кевина Де Брёйне ударом головой из пределов вратарской замкнул защитник Рубен Диаш.
Гости ещё до перерыва, на 43-й минуте, смогли отыграться — простел защитника Владимира Цоуфала пошёл на Джесси Лингарда, удар у которого не получился, однако мяч пришёл прямо к нападающему Майклу Антонио и тот почти с линии ворот подправил его в цель.
На 68-й минуте защитник «горожан» Джон Стоунс ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч точно в цель, замкнув прострел Рияда Мареза.
«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 4-м месте. У главных преследователей «горожан» — «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» — по 49 очков.
- 27 февраля 2021
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