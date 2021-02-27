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«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и одержал 14-ю победу подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и одержал 14-ю победу подряд в АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился стартовый матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 30-й минуте матча — навес полузащитника хозяев Кевина Де Брёйне ударом головой из пределов вратарской замкнул защитник Рубен Диаш.

Видео гола Рубена Диаша

Гости ещё до перерыва, на 43-й минуте, смогли отыграться — простел защитника Владимира Цоуфала пошёл на Джесси Лингарда, удар у которого не получился, однако мяч пришёл прямо к нападающему Майклу Антонио и тот почти с линии ворот подправил его в цель.

Видео гола Майкла Антонио

На 68-й минуте защитник «горожан» Джон Стоунс ударом в касание из пределов штрафной отправил мяч точно в цель, замкнув прострел Рияда Мареза.

Видео гола Джона Стоунса

«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 4-м месте. У главных преследователей «горожан» — «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» — по 49 очков.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
27 февраля 2021, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Диаш – 30'   1:1 Антонио – 43'   2:1 Стоунс – 68'
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