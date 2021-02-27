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«В Европе происходит что-то странное». Жена Малиновского высказалась о ситуации с COVID-19

«В Европе происходит что-то странное». Жена Малиновского высказалась о ситуации с COVID-19
Футбол / Италия 0

Роксана Малиновская, жена украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, возмутилась ужесточению антиковидных мер.

«Как хочется снять эти дурацкие маски… С понедельника мы снова в оранжевой зоне. Честно говоря, в Европе происходит что-то очень странное», — написала Малиновская на своей странице «Инстаграме».

Ранее в нескольких регионах Италии ввели режим «оранжевой зоны» опасности COVID-19. Это означает закрытие как минимум на две недели баров, ресторанов и других заведений общепита, приостановку деятельности музеев и выставок. Свободное передвижение людей разрешается только в границах города проживания, торговые центры не могут работать в выходные, а также праздничные и предпраздничные дни.

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