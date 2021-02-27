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Рондон и Помазун — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Рондон и Помазун — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Локомотив» — ЦСКА. Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча. Опубликованы составы команд.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Баринов, Магкеев, Титков, Агеев, Эдер.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Щенников, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Рондон.

Запасные: Боков, Карпов, Кучаев, Тикнизян, Чалов, Яковлев, Шкурин, Эджуке.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

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