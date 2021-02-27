Гвардиола — о матче с «Вест Хэмом»: это был трудный матч. Нам повезло набрать три очка

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 26-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).



«Сегодня был действительно трудный матч. „Вест Хэм“ прекрасная команда с игроками, имеющими невероятные физические данные. Также в их составе есть такие техничные футболисты, как Джесси Лингард и Пабло Форнальс.



Уже по прошествии 10-15 минут с начала матча мы поняли, что у нас не получится добиться результата, если мы будем стараться играть красиво. Во втором тайме мы были намного лучше, чем в первом.



Нам повезло набрать три очка в этом матче. Однако математика имеет значение только в конце сезона», — приводит слова испанского специалиста BBC.

Видео решающего гола в матче «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и уверенно занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 4-м месте. У главных преследователей «горожан» — «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» — по 49 очков.