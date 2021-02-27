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«Сочи» — «Арсенал» Т: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Сочи» — «Арсенал» Т. Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча. Опубликованы составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Миладинович, Мевля, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Заика, Жоаозиньо, Юсупов, Заболотный.

Запасные: Заболотный, Адамов, Пруцев Д., Пруцев Е., Дуганджич, Набиуллин, Адамов, Барсов, Руденко, Новосельцев, Прохин.

«Арсенал» Т: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Григалава, Довбня, Кингс Кангва, Чаушич, Ломовицкий, Панченко, Эванс Кангва, Луценко.

Запасные: Левашов, Шамов, Громыко, Горбатенко, Хлусевич, Пантелеев, Джорджевич, Ткачёв, Коновалов, Сокол, Рассказов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).