«Торпедо» поделило очки с хабаровским СКА

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В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» сыграло вничью с хабаровским СКА. Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Ассистенты — Андрей Образко и Варанцо Петросян. Резервный арбитр — Александр Приходько.

«Торпедо» в 27 матчах набрало 54 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (41) находится на восьмом месте.

Сегодня в матче 27-го тура ФНЛ «Оренбург» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В другом матче тура «Енисей» принимал астраханский «Волгарь». Встреча, прошедшая на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске, завершилась победой гостей со счётом 4:1.