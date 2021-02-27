Полузащитник «Брайтона» сотряс перекладину, исполняя пенальти. Видео
В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Идёт 40-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 17 минуте матча после навеса полузащитника «чаек» Паскаля Гросса с углового мяч попал в руку защитнику хозяев Окаю Йокушлу. Судья сначала не заметил нарушения, однако после просмотра VAR назначил пенальти.К точке пошёл всё тот же Паскаль Гросс, который обманул вратаря «дроздов» в плане направления удара, но попал в перекладину.
Видео пенальти в исполнении Паскаля Гросса
«Вест Бромвич» в 25 матчах набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте.
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