Полузащитник «Брайтона» сотряс перекладину, исполняя пенальти. Видео

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Идёт 40-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу хозяев.



На 17 минуте матча после навеса полузащитника «чаек» Паскаля Гросса с углового мяч попал в руку защитнику хозяев Окаю Йокушлу. Судья сначала не заметил нарушения, однако после просмотра VAR назначил пенальти.К точке пошёл всё тот же Паскаль Гросс, который обманул вратаря «дроздов» в плане направления удара, но попал в перекладину.

Видео пенальти в исполнении Паскаля Гросса

«Вест Бромвич» в 25 матчах набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте.