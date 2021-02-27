Судья устроил шоу, три раза изменив решение в матче «Вест Бромвич» — «Брайтон». Видео

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион». После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 28-й минуте полузащитник хозяев Конор Галлахер уронил Алексиса Мак Аллистера на подступах к собственной штрафной, за что судья назначил штрафной. Почти без разбега пробил Льюис Данк и вкрутил мяч в правый угол ворот. Однако произошло это при странных обстоятельствах — Джонстон ещё выстраивал «стенку» и явно не был готов к удару, но арбитр дал свисток.
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Сначала главный арбитр встречи Ли Мэйсон на засчитал гол, потом передумал и засчитал, а потом зачем-то пошёл смотреть VAR. В итоге единица на табло напротив «Брайтона» изменилась обратно на ноль, а штрафной должен был быть перебит.
«Вест Бромвич» в 25 матчах набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте.
- 27 февраля 2021
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