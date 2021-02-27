«Бавария» забила пять голов «Кёльну», «Боруссия» разгромила «Арминию»

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Завершились четыре матча 23-го тура немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» принимал «Герту», «Боруссия» в Дортмунде сыграла с «Арминией», «Бавария» дома провела встречу с «Кёльном», а «Штутгарт» принимал «Шальке».

«Бавария» разгромила «Кёльн» со счётом 5:1. В составе мюнхенцев дубли оформили Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а также гол забил Эрик Шупо-Мотинг. У гостей автором забитого мяча стал Эйе Скири.

«Боруссия» в свою очередь разгромила «Арминию» со счётом 3:0. Авторами голов в составе «шмелей» стали Махмуд Дахуд, Джейдон Санчо и Рейниер.

«Штутгарт» также разгромил соперника, «Шальке» проиграл со счётом 1:5. У хозяев забили Саша Калайджич, Филипп Клемент, Даниэль Дидави, дубль оформил Эндо Ватару. У синих гол забил Сеад Колашинац.

«Вольфсбург» обыграл «Герту» со счётом 2:0. Хозяева победили усилиями Лукаса Клюнтера (автогол) и Максанса Лакруа. В концовке в составе «Вольфсбурга» был удалён Марин Понграчич.