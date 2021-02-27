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«Бавария» забила пять голов «Кёльну», «Боруссия» разгромила «Арминию»

«Бавария» забила пять голов «Кёльну», «Боруссия» разгромила «Арминию»
Футбол / Германия 0
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Завершились четыре матча 23-го тура немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» принимал «Герту», «Боруссия» в Дортмунде сыграла с «Арминией», «Бавария» дома провела встречу с «Кёльном», а «Штутгарт» принимал «Шальке».

«Бавария» разгромила «Кёльн» со счётом 5:1. В составе мюнхенцев дубли оформили Роберт Левандовски и Серж Гнабри, а также гол забил Эрик Шупо-Мотинг. У гостей автором забитого мяча стал Эйе Скири.

«Боруссия» в свою очередь разгромила «Арминию» со счётом 3:0. Авторами голов в составе «шмелей» стали Махмуд Дахуд, Джейдон Санчо и Рейниер.

«Штутгарт» также разгромил соперника, «Шальке» проиграл со счётом 1:5. У хозяев забили Саша Калайджич, Филипп Клемент, Даниэль Дидави, дубль оформил Эндо Ватару. У синих гол забил Сеад Колашинац.

«Вольфсбург» обыграл «Герту» со счётом 2:0. Хозяева победили усилиями Лукаса Клюнтера (автогол) и Максанса Лакруа. В концовке в составе «Вольфсбурга» был удалён Марин Понграчич.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
27 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
Кёльн
Кёльн
1:0 Шупо-Мотинг – 18'   2:0 Левандовски – 33'   2:1 Скири – 49'   3:1 Левандовски – 65'   4:1 Гнабри – 82'   5:1 Гнабри – 86'
Германия - Бундеслига. 23-й тур
27 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Арминия
Билефельд
1:0 Дахуд – 48'   2:0 Санчо – 58' (пен)   3:0 Рейниер – 81'
Германия - Бундеслига. 23-й тур
27 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
5 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Эндо – 10'   2:0 Эндо – 26'   3:0 Калайджич – 34'   3:1 Колашинац – 40'   4:1 Клемент – 88'   5:1 Дидави – 90+2'
Германия - Бундеслига. 23-й тур
27 февраля 2021, суббота. 17:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 0
Герта
Берлин
1:0 Клюнтер – 37' (автогол)   2:0 Лакруа – 89'
Удаления: Понграчич – 90+4' / нет
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