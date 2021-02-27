«Лидс Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 26-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Астон Виллы» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе, начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Льоренте, Рафаэл, Робертс, Клих, Коста, Бэмфорд.
Запасные: Касилья, Крессвел, Дэвис, Дженкинс, Эрнандес, Хаггинс, Алиоски, ЭХаррисон, Джелхардт.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Эль-Мухамади, Макгинн, Накамба, Рэмси, Эль-Гази, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Хитон, Кеслер, Энгельс, Тейлор, Баркли, Дуглас Луис, Сансон, Дэвис, Хассан.
«Лидс Юнайтед» набрал в 25 матчах 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (36) — на 8-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.
Матч первого круга «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед» состоялся 23 октября 2020 года и завершился победой «павлинов» со счётом 3:0. В той встрече хет-триком отметился нападающий Патрик Бэмфорд.
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