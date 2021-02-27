«Брайтон» проиграл «Вест Бромвичу», не реализовав два пенальти

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 11-й минуте матча — навес полузащитника хозяев Конора Галлахера с углового замкнул защитник Кайл Бартли, головой вколотив мяч в угол ворот.
На 17 минуте после навеса с углового мяч попал в руку защитнику хозяев Окаю Йокушлу — судья после просмотра VAR назначил пенальти. К точке подошёл полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс, который обманул вратаря «дроздов» в плане направления удара, но его удар сотряс перекладину.
Видео пенальти в исполнении Паскаля Гросса
На 74-й минуте защитник «Вест Бромвича» Конор Таунсенд попал Гроссу по ногам в собственной штрафной и судья назначил второй пенальти в ворота хозяев. На этот раз пенальти выполнял нападающий Дэнни Уэлбек, и он ухитрился попасть в другую часть каркаса ворот — в левую штангу.
Видео одиннадцатиметрового удара Дэнни Уэлбека
«Вест Бромвич» в 26 матчах набрал 17 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте.
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