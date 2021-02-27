«Думаю, хорошего мало». Семак ответил на вопрос о повреждении Кержакова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал повреждение голкипера Михаила Кержакова в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«Что с Михаилом Кержаковым? Более точная информация появится завтра после обследования. Но, думаю, хорошего мало, раз вынужденная замена. Скорее всего, какое-то время пропустит, а какое точно — сможем сообщить после обследования», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Кержаков получил повреждение и был заменён на 52-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Андрей Лунёв.

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.