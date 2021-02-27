Ловрен «лечил» соперника, Карпин препирался с судьёй. Фото с матча «Зенит» — «Ростов»

27 февраля в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:2.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча.
«Тяжелая игра. Сложно для нас складывалась, но сумели переломить ход матча, создали много голевых моментов. Но, к большому сожалению, два забитых мяча не позволили победить. Усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки — всё это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» в 20 встречах набрал 42 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (33) — на 5-м месте.
Лучшие фото с матча «Зенит» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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