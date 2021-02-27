Ловрен — после ничьей с «Ростовом»: «Зениту» нужно проснуться

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Я в растерянности, потому что сегодня всё было в наших руках, но мы сами допустили ошибки. Сегодня мы играли против 10 игроков соперника и нам нужно понять, почему мы так прижались к своим воротам. Видимо, поэтому и пропустили гол на последних минутах. Кроме того, сегодня у нас было очень много моментов, чтобы забить, но мы их не реализовали. Возможно, своей игрой мы не заслужили победу.



Матчи всегда получаются непростыми, когда вы играете не на максимуме своих возможностей. Видимо, сегодня именно это и произошло — первый гол был забит из-за отсутствия взаимопонимания между вратарём и защитником. Думаю, сейчас нам необходимо проснуться. Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» — возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого всё равно оказалось недостаточно. Следующий матч мы должны начать в состоянии максимальной концентрации.



Как проснуться? Сообща. Мы должны собраться и обсудить все наши ошибки, чтобы исправить их. А вообще других вариантов нет — только работать ещё усерднее и сохранять позитивный настрой. Знаю, после таких матчей нелегко разговаривать между собой, но мы должны извлекать уроки не только из побед, но также из неудач», — цитирует Ловрена пресс-служба клуба.