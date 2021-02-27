«ПСЖ» хочет подписать Месси, Алабу, Вейналдума, Депая и Хюсая в качестве свободных агентов
«Пари Сен-Жермен» хочет усилиться в летнее трансферное окно преимущественно за счёт свободных агентов.
Летом 2021 года контракты заканчиваются у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, защитника «Баварии» Давида Алабы, который уже объявил об уходе из клуба по окончании соглашения с мюнхенцами, нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума и защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая. Как сообщает ESPN, этих игроков парижане планируют переманить в свою команду.
Однако приоритетом является удержание ключевых игроков. По информации источника, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассматривает возможность продления контрактов с Неймаром, Килианом Мбаппе, Анхелем Ди Марией, Хуаном Бернатом и, возможно, Юлианом Дракслером.
Экс-игрок «ПСЖ» Бьянки: в ответном матче парижане могут забить «Барселоне» 5-6 голов
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
19:54
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:45
-
19:45
-
19:39
-
19:34
-
19:30
-
19:26
-
19:24
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:35
-
18:26
-
18:26
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:49
-
17:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам