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«ПСЖ» хочет подписать Месси, Алабу, Вейналдума, Депая и Хюсая в качестве свободных агентов

«ПСЖ» хочет подписать Месси, Алабу, Вейналдума, Депая и Хюсая в качестве свободных агентов
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» хочет усилиться в летнее трансферное окно преимущественно за счёт свободных агентов.

Летом 2021 года контракты заканчиваются у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, защитника «Баварии» Давида Алабы, который уже объявил об уходе из клуба по окончании соглашения с мюнхенцами, нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума и защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая. Как сообщает ESPN, этих игроков парижане планируют переманить в свою команду.

Однако приоритетом является удержание ключевых игроков. По информации источника, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассматривает возможность продления контрактов с Неймаром, Килианом Мбаппе, Анхелем Ди Марией, Хуаном Бернатом и, возможно, Юлианом Дракслером.

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