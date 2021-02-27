«Локомотив» — ЦСКА: Николич накричал на судью и был удалён

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич был удалён в матче с ЦСКА.

Во время эпизода с назначением пенальти в ворота «железнодорожников» Николич накричал на судью и получил жёлтую карточку. После этого сербский тренер опять накричал на арбитра, и в итоге был наказан красной карточкой.

Судья назначил 11-метровый за игру рукой защитника после вмешательства VAR. Влашич пробил выше ворот.



Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



Московский ЦСКА в 19 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (28) — на 8-м месте.