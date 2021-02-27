Матич: для «Манчестер Юнайтед» каждый матч сродни финалу. Матч с «Челси» — не исключение

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ с «Челси».



«Для «Манчестер Юнайтед» каждый матч сродни финалу. Мы потеряли несколько важных очков в тех матчах, где должны были побеждать. Теперь в матчах с конкурентами давление на нас возрастает, нам необходимо побеждать.



Думаю, предстоящие несколько недель станут решающими в гонке за титул АПЛ. Мы либо будем бороться за него, либо нет, если потеряем очки за это время. Догнать «Манчестер Сити» в таком случае будет сложно. Но мы настроены позитивно и собираемся сделать всё ради победы. Следующая игра – самая важная. Только потом мы сосредоточимся на «Сити».



«Челси» играет хорошо, у них крепкий состав. При Фрэнке Лэмпарде они иногда выступали превосходно, но для молодой команды естественны спады время. Мы уважаем синих. Нам нужно проявить себя наилучшим образом, чтобы уехать со «Стэмфорд Бридж» в хорошем настроении», – приводит слова Матича Sky Sports.

Неманья Матич до перехода в «МЮ» пять лет выступал за «Челси» (с 2009 по 2011 год и с 2014 по 2017 год). В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний серб провёл 13 матчей, не отметившись результативными действиями.



Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 19:30 мск.



«Манчестер Юнайтед» в 25 матчах набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (43) — на 5-м месте.