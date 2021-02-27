«Для меня это не рука Рыбчинского». Арбитр Игорь Федотов – о пенальти в матче «Локомотива»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче «Локомотив» — ЦСКА (2:0).

«Левникова поддержали после 11-метрового в матче «Динамо» и «Спартака», а теперь Кукуян ставит такой-же. Зачем тогда рассказывать про рукав и подмышечную впадину, если судьи этим правилом просто не пользуются? Можно вычёркивать это правило. Вот я смотрю и вижу, что мяч попал Рыбчинскому в плечо!

Для меня это не рука Рыбчинского. Клубы даже кант сделали на плечах, чтобы было видно, куда мяч попадает. Но я знал, что он даст пенальти – на VAR сидит Левников, который поставил 11-метровый «Спартаку», а в поле – Кукуян, который в матче «Спартака» и «Динамо» Левникова звал смотреть повтор. Они специально поставили эту связку!» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.