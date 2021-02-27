Влашич не смог разыграть угловой из-за попадания по флажку. Видео

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в концовке матча с «Локомотивом» случайно попал по флажку во время розыгрыша углового.

Хорватский игрок не смог отдать пас и схватился руками за лицо. Однако футболисты «армейцев» быстро соориентировались в ситуации, и партнёр Влашича сумел исполнить подачу в штрафную.

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В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве и завершилась со счётом 2:0.



На 6-й минуте Куликов с фланга сделал передачу в штрафную, Лисакович ловко убрал Васина и послал мяч в ворота ЦСКА. Гжегож Крыховяк забил второй гол «железнодорожников» в матче с ЦСКА. На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку. Влашич не реализовал пенальти во втором тайме матча с «Локомотивом». Судья назначил 11-метровый за игру рукой защитника после вмешательства VAR. Влашич пробил выше ворот.