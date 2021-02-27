Корниленко: «Крылья» подписали Алвеша, потому что он адаптирован к нашему чемпионату

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился эмоциями от возобновления сезона, а также прокомментировал трансфер полузащитника Рикарду Алвеша.

«Эмоции самые положительные. Очень важно для команды было после сборов удачно стартовать. Победа в матче с «Химками» была важна, она получилась яркой и дала нам положительный импульс. Сегодня мы одержали победу над прямым конкурентом за выход в РПЛ. Ещё один положительный момент, что обе победы были добыты при хорошей игре. На пользу пошли сборы, так как летом мы все собрались только за неделю до старта сезона. Сейчас же ребята притёрлись друг к другу, поняли требования главного тренера. Могу с уверенностью сказать, что у нас полноценный и конкурентный коллектив с хорошей атмосферой. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку в этих двух гостевых играх. Мы всей командой ощущали себя так, будто играли дома. Все ребята ценят их поддержку. Огромная им благодарность. И мы знаем, что наши болельщики ждут нас в Самаре.



Трансферы? Знаю, что многих интересовала кандидатура исландца Арни. Неделя его пребывания с командой и выступления в двух контрольных играх произвели впечатление, но после беседы с главным тренером мы решили остановиться на кандидатуре Рикарду Алвеша. Он адаптирован к нашему чемпионату, играл в Премьер-лиге и ФНЛ. Хорошо знает русский язык. Нам был необходим игрок, который сможет закрыть позицию под нападающим. Сейчас Алвеш улетел в Португалию, чтобы получить разрешение на работу и сделать визу. Планируется, что к матчу с «Чертаново» он должен прибыть в расположение клуба», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.