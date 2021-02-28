Чорлука выложил фото с пивом после победы над ЦСКА

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука выложил в своём «инстаграме» фото с пивом после победы в матче 20-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

«Эта — заслуженная. Всех с победой», — подписал фото хорватский футболист.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Чорлуки.

На 6-й минуте Куликов с фланга сделал передачу в штрафную, Лисакович ловко убрал Васина и послал мяч в ворота ЦСКА. Гжегож Крыховяк забил второй гол «железнодорожников» в матче с ЦСКА. На 41-й минуте «железнодорожники» убежали в контратаку. Камано сделал перевод на левый край, Крыховяк принял мяч, дошёл до штрафной и пробил в ближнюю девятку.

Московский ЦСКА в 20 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) — на шестом месте.