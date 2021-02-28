«Отличное начало». Соу прокомментировал свой дебют за «Ростов»

Нападающий «Ростова» Али Соу прокомментировал результат матча с «Зенитом» (2:2). Форвард оформил дубль в дебютном матче за ростовчан

«Что за битва! Отличное начало», — написал Соу на своей странице в «Инстаграме».

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2. В концовке первого тайма Али Соу открыл счёт, добив мяч в ворота после ошибки голкипера Михаила Кержакова. Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу. От груди нападающего мяч отлетел в Кержакова, после чего ударился о штангу, и Али без помех добил его в ворота.



Защитник «Ростова» Максим Осипенко был удалён во втором тайме матча с «Зенитом». На 56-й минуте Осипенко получил прямую красную карточку за откровенный фол против Азмуна почти на линии своей штрафной. Защитник «Ростова» Николай Поярков забил автогол в матче с «Зенитом». На 73-й минуте после подачи с левого фланга атаки Поярков сумел опередить Азмуна, но при этом умудрился отправить мяч в угол собственных ворот.