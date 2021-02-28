«Ювентус» не смог на выезде обыграть «Верону»
«Верона» принимала «Ювентус» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась с ничейным счётом 1:1.
Дебютный гол был забит на 49-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал нападающий чёрно-белых Криштиану Роналду, ассистентом выступил полузащитник Федерико Кьеза. Этот мяч стал для 36-летнего португальца 19-м в нынешнем чемпионате. «Верона» смогла ответить туринцам на 77-й минуте после быстрой атаки. Полузащитник Антонин Барак сравнял счёт с передачи хавбека Дарко Лазовича.
Таким образом, «Ювентус» в 23 встречах набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (35) — на девятом месте.
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