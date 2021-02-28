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Гиля утешал Фернандеса, Гончаренко хватался за голову от игры ЦСКА. Лучшие фото с дерби

Маринато Гильерме и Марио Фернандес
Гиля утешал Фернандеса, Гончаренко хватался за голову от игры ЦСКА. Лучшие фото с дерби
Футбол / РПЛ 0
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27 февраля в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА в дерби. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча.

«Локомотиву» нельзя давать преимущество, особенно в начале встречи. К сожалению, мы это сделали, после чего игра пошла в русле удобном сопернику. Но мы продолжали обороняться и неплохо играли в атаке. Этого не хватило, чтобы перевернуть ход матча. Достаточно странная игра: и в обороне, и в атаке сыграли неплохо, но в итоге проиграли. Бывают и такие матчи", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Анны Нэсси.

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