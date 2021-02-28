Разгромная победа «Сочи» в матче с «Арсеналом». Видеообзор

«Сочи» принимал тульский «Арсенал» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.В составе победителей отличились Антон Заболотный, Сергей Терехов, Жоазиньо и Артур Юсупов. Кристиан Нобоа отметился двумя результативными передачами.

Видеообзор матча чемпионата России «Сочи» — «Арсенал».

Таким образом, «Сочи» набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» команда отстает на 6 очков. «Арсенал», набрав 14 очков, находится на 14-м месте.

В следующем туре чемпионата России «Сочи» встретится с «Ростовом», а «Арсенал» проведёт матч с «Локомотивом». Матчи пройдут 6 и 8 марта соответственно.