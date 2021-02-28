Джеррард может возглавить «Ливерпуль» в случае ухода Клоппа в сборную Германии

«Ливерпуль» рассматривает возможность назначения Стивена Джеррарда на пост главного тренера в том случае, если действующий наставник клуба Юрген Клопп уйдёт в сборную Германии, сообщает Goal со ссылкой на Mirror.
Ранее в СМИ сообщалось, что в 2022 году Клопп может сменить Йоахима Лёва на посту наставника сборной Германии. В связи с этим, «Ливерпуль» задумался о возможном сменщике Клоппа и основным кандидатом на этот пост считается Джеррард. Руководство мерсисайдцев впечатлено работой Стивена в «Рейнджерс» и продолжает следить за ним.
Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 года. В январе 2015-го он объявил о решении не заключать новый контракт с мерсисайдцами и перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси». В ноябре 2016 года Джеррард объявил о завершении игровой карьеры. С лета 2018 года Стиви Джи работает главным тренером «Рейнджерс».
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