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Победа Анкалаева на турнире UFC и очередной яркий матч Капризова в НХЛ. Главное к утру

Результаты турнира UFC, Капризов продлил результативную серию в НХЛ, а в «Ливерпуле» может состояться легендарное возвращение — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Анкалаев одержал победу над украинцем Крыловым в соглавном поединке UFC Fight Night 186, а Гришин уступил американцу Джейкоби.

2. «Миннесота» чуть не упустила победу, ведя 3:0 в игре с «Кингз». Капризов отметился голом.

3. Джеррард может возглавить «Ливерпуль» в случае ухода Клоппа в сборную Германии.

4. Гвардиола установил рекорд в АПЛ, превзойдя достижение Моуринью.

5. Шат-аут Василевского и 2 голевые Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Даллас».

6. Ган одержал победу над Розенстрайком единогласным решением в главном бою турнира UFC.

7. Альварес защитил титулы WBA Super и WBC в бою с турком Йылдыромом.

8. В одном из центральных матчей тура РПЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА, Влашич не забил с пенальти.