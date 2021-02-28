Победа Анкалаева на турнире UFC и очередной яркий матч Капризова в НХЛ. Главное к утру

Результаты турнира UFC, Капризов продлил результативную серию в НХЛ, а в «Ливерпуле» может состояться легендарное возвращение — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Анкалаев одержал победу над украинцем Крыловым в соглавном поединке UFC Fight Night 186, а Гришин уступил американцу Джейкоби.
2. «Миннесота» чуть не упустила победу, ведя 3:0 в игре с «Кингз». Капризов отметился голом.
3. Джеррард может возглавить «Ливерпуль» в случае ухода Клоппа в сборную Германии.
4. Гвардиола установил рекорд в АПЛ, превзойдя достижение Моуринью.
5. Шат-аут Василевского и 2 голевые Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Даллас».
6. Ган одержал победу над Розенстрайком единогласным решением в главном бою турнира UFC.
7. Альварес защитил титулы WBA Super и WBC в бою с турком Йылдыромом.
8. В одном из центральных матчей тура РПЛ «Локомотив» обыграл ЦСКА, Влашич не забил с пенальти.
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