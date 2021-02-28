Месси склонен остаться в «Барселоне», его раздражают слухи об уходе в «ПСЖ»

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси склоняется к тому, чтобы остаться в клубе, сообщает Marca.
По информации источника, аргентинец действительно хотел покинуть сине-гранатовых, когда президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу. На самом деле игрока всё больше раздражают постоянные слухи, окружающие его будущее. Ему не нравятся комментарии от «Пари Сен-Жермен» и его картинки в форме французского клуба в местных СМИ.
Лионель и его отец Хорхе не принимают предложений от других клубов. Старший Месси уже некоторое время находится в Аргентине и не контактирует с другими командами. Решение о будущем футболиста будет зависеть от того, кто станет президентом «Барселоны».
В нынешнем сезоне Месси провёл 32 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 7 голевых передач.
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