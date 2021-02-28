Вратарь «Торпедо» Довбня: «СКА-Хабаровск» сыграл в моей жизни очень большую роль

После встречи 27-го тура ФНЛ вратарь московского «Торпедо» Александр Довбня поделился воспоминаниями от выступлений за «СКА-Хабаровск», а также рассказал об особом настрое на матч.

«Ох, даже не знаю, как сказать. Против любой команды, в которой ты когда-то был, настраиваешься, чтобы выиграть, как-то проявить себя.



Удалось ли сегодня пообщаться с кем-то? Перекинулись парой фраз: привет, как дела. Пожелали друг другу удачи. Вот, в принципе, и всё. Болельщики передавали мне привет? Я сначала хотел бы поблагодарить болельщиков «Торпедо» за великолепную поддержку команды. Конечно, «СКА-Хабаровск» сыграл в моей жизни очень большую роль, поэтому всем большой привет. У меня в Хабаровске есть друзья, знакомые. Всех люблю, целую, обнимаю», — цитирует Довбню пресс-служба хабаровчан.