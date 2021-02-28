Пике — о победе в матче с «Севильей»: «Барселона» показала, что всё ещё жива
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал результат матча 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:0).
«Рады, что удалось провести хороший матч. В последнее время хватало неприятных моментов, но в этот раз мы можем гордиться собой. В матче с «Севильей» мы показали, что всё ещё живы. У нас есть талант и есть силы, чтобы бороться дальше. Сейчас неидеальная ситуация, но я верю в команду. Все проблемы — в наших головах. Если в полуфинале Кубка мы сможем добиться успеха, этот сезон полностью изменится», — приводит слова Пике Marca.
«Барселона, набрав 53 очка, обогнала мадридский «Реал» и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021. «Севилья» (48) находится на четвёртом месте.
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