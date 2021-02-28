«Спартак» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Спартак» — «Рубин». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».



«Спартак» набрал в 19 встречах 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (28) — на 10-м месте.