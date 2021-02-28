«Спартак» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 28 февраля, состоится матч «Спартак» — «Рубин». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Рубин» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».
«Спартак» набрал в 19 встречах 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (28) — на 10-м месте.
- 28 февраля 2021
-
11:56
-
11:48
-
11:38
-
11:25
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:08
-
11:00
-
10:34
-
10:20
-
10:13
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:19
-
08:33
-
08:10
-
04:11
-
03:51
-
03:23
-
03:06
-
02:48
-
02:06
-
01:12
-
00:55
-
00:54
-
00:39
-
00:30
-
00:19