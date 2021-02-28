Мозес — о пенальти в матче с «Динамо»: не понял этого решения арбитра

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился мнением о своей игре в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).



«Матч с «Динамо» стал самым холодным в моей жизни. Никогда не играл в такую погоду. До этого рекорд был минус один, кажется. Ноги не слушались — на таком холоде толком не чувствуешь мяч. Я старался действовать полезно, но поле было очень тяжёлое. Такие дни хочется поскорее забыть.



Конечно, переживал после матча. Начнём с пенальти: мяч попал мне в плечо, а судья посчитал, что если я сделал движение рукой, то нарушил правила. Ещё и жёлтую карточку дал. Я не понял этого решения. Поднял я руку или нет — какая разница? Мяч попал в плечо! И ведь изначально судья не остановил игру. Только потом в дело вмешался VAR…



Так, что там дальше? Мое добивание после удара Понсе. В любой другой день это был бы гол, но вратарь «Динамо» очень быстро среагировал и успел переместиться в ближний угол. И, наконец, удаление. Тут я накосячил. Потерял мяч на фланге и свалил соперника», — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

Шунин: пенальти в матче со «Спартаком» был, Мозес нацеленно играл рукой