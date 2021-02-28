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В «Спартаке» рассказали, как клуб будет искать нового тренера

В «Спартаке» рассказали, как клуб будет искать нового тренера
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, как клуб собирается искать нового главного тренера на замену Доменико Тедеско, который покинет красно-белых после окончания этого сезона по семейным обстоятельствам.

«Клубу скоро сто лет. Почему «Спартак» стал популярным? За счёт стиля. Не говорю сейчас про стеночки и забегания, говорю про доминирующий футбол. «Спартак» должен показывать доминирующий футбол.

Поиск тренера на западном рынке? Мы будем рассматривать все варианты. Сейчас такого чёткого разделения — западный или российский — не стоит. Паулу Фонсека из «Ромы»? Не будет никаких комментариев. Ну какой Паулу Фонсека? Он тренирует «Рому». У него контракт до лета? До конкретных персон пока не доходило», — цитирует Попова «Рейтинг букмекеров».

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