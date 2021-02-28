Мозес: Маслов часто расспрашивает меня про Англию

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился своим мнением о партнёрах по команде Айртоне Лукасе и Павле Маслове.



«Айртон — очень быстрый парень, и порой получалось, что в матче с «Динамо» он оказывался слишком близко ко мне. Я кричал: «Воу-воу, Лукас, полегче! Я ещё не успел принять мяч, а ты уже тут!». Но мы посмотрели запись игры, изучили ошибки. Думаю, дальше у нас получится действовать эффективнее.



В команде общаюсь со многими, но чаще болтаем с нашим правым защитником Пашей Масловым. Классный парень. Я вижу, как он живёт игрой. Часто расспрашивает меня про Англию: какие там игроки, как борются за мяч, в каком темпе проходят матчи. Отвечаю, что для игры в английской Премьер-лиге нужно быть физически крепким, по-хорошему агрессивным», — приводит слова Мозеса пресс-служба «Спартака».

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